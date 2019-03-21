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Кубок Дерюгіної залишається в Україні вперше за 10 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві пройшли змагання з художньої гімнастики "Кубок Дерюгіної". Уперше за 10 років Кубок Дерюгіної залишається в Україні. Про це повідомила прес-служба змагання, передає УНН.

Кубок Дерюгіної залишається в Україні вперше за 10 років

Так, у столиці 14-17 відбулися міжнародні змагання з художньої гімнастики "Кубок Дерюгіної–2019". На них з'їхалися гімнасти з 38 країн світу.

"Беззаперечними переможницями у медальному заліку стали українські гімнастки... Учасниці (змагання - ред.) змагалися за престижні нагороди етапу світової серії Гран-прі міжнародного турніру сеніорок, юніорок і пре-юніорок, який проходив у рамках ХХIV Кубка Дерюгіної. Було розіграно 40 комплектів нагород для різних видів програми, з яких українки вибороли 22 золотих, 22 срібних і 8 бронзових медалей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Україна виборола три десятки медалей на старті "Кубку Дерюгіної".

Нагадаємо, на кубку світу зі спортивної гімнастики, що пройшов у німецькому Штутгарті, українець Петро Пахнюк виборов бронзову нагороду у багатоборстві.

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