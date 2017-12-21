Кубив убежден, что украинская экономика может показать рост в 6-8%

"Экономика Украины растет второй год подряд. В третьем квартале рост ВВП составил 2,3%. На следующий год мы прогнозируем рост на 3%, хотя Moody's дает рост 3,5%. Мы полностью поддерживаем такие положительные прогнозы, и убеждены, что рост экономики может быть 6-8%", - заявил он.

Как известно, в IІI квартале 2017 ВВП Украины вырос на 2,1% в годовом измерении, незначительно замедлившись с 2,3% процентных пунктов во II квартале. Сезонно скорректированный уровень реального ВВП повысился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что динамика роста ВВП Украины в 2018 году будет зависеть от развития инфраструктуры, в частности от "Укрзализныци".