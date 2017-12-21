Кубів переконаний, що українська економіка може показати зростання у 6-8%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Ріст економіки України може бути 6-8%. Про це повідомив під час підсумкової прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
"Економіка України зростає другий рік поспіль. У третьому кварталі ріст ВВП склав 2,3%. На наступний рік ми прогнозуємо зростання на 3%, хоча Moody’s дає ріст 3,5%. Ми повністю підтримуємо такі позитивні прогнози, і переконані, що ріст економіки може бути 6-8%," - заявив він.
Як відомо, у IІI кварталі 2017 року ВВП України виріс на 2,1% у річному вимірі, незначно сповільнившись з 2,3% процентних пунктів у ІI кварталі. Сезонно скоригований рівень реального ВВП підвищився на 0,2% порівняно з попереднім кварталом.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що динаміка зростання ВВП України у 2018 році залежатиме від розвитку інфраструктури, зокрема від “Укрзалізниці”.