Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю.

Оккупационные войска продолжают получать по зубам от украинских воинов. Однако россия пока не планирует отказываться от идеи захвата Украины и уничтожения нашей нации. После того, как диктатору путину стало понятно, что его план "возьмьом Киев за три дня" с треском провалился, оккупанты прибегли к проверенному десятилетиями методу - расшатыванию и дестабилизации ситуации в Украине изнутри.

Для воплощения планов по проведению ИПСО россиянам нужны крайне послушные исполнители, считает политолог Руслан Бортник. Как известно, для реализации своих больных замыслов путин всегда выбирает "бесхребетных" марионеток.

Идя по этому пути, россияне могли вспомнить о сыне бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, который является действующим депутатом областного совета и сбежал от войны в Германию. Кирилл Кернес не появлялся в информационном пространстве почти три года и на самом деле известен только благодаря тому, что носит фамилию покойного отца. То есть для Харькова и харьковчан он - никто, вряд ли местные жители даже смогут с первого раза правильно сказать его имя, в отличие от его покойного отца - Геннадия Кернеса, который был для горожан легендой.

Некоторые из опрошенных УНН экспертов вообще не знали, что у Геннадия Кернеса был сын Кирилл, а кто-то путал его с приемным сыном Родионом Гайсинским, что только подтверждает тезис о том, что Кернес-младший - неизвестная фигура в украинской и даже харьковской политике и совсем не имеет веса.

"До последнего времени о нем не слышал и даже не знал, что у Кернеса есть сын по имени Кирилл", - отметил Бортник в эксклюзивном комментарии УНН.

Как известно, даже когда Геннадий Кернес был жив, его сын не имел в Харькове никакого веса, а в политику попал только благодаря протекции отца. "При Кернесе он (Кирилл - ред.) никакой роли не играл... Он никто, был никто, в Харькове его раньше не знали вообще, от слова совсем", - отметил руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко в комментарии УНН.

Эксперты предполагают, что сын известного отца-мэра своим появлением в медиапространстве и громкими противоречащими друг другу заявлениями пытается разогнать очередную зраду о Харькове в угоду кремлю, отрабатывая три рубля.

"Это может быть нарратив, который из рф дали (Кириллу Кернесу - ред.), что вот мы тебе поможем сейчас деньгами, а ты говори о таком. Это для расшатывания ситуации, для того, чтобы говорить, что украинская власть не легитимная, потому что узурпировала власть у живого Януковича, и даже вот местные власти тоже не легитимны - даже вот смотрите, потомок Кернеса говорит, что все неправда", - отметил Бобыренко.

Нереализованные амбиции

После смерти отца Кирилл Кернес доказал, что является политическим импотентом и разочарованием. Его даже исключили из партии, название которой носит его фамилию "Блок Кернеса - Успешный Харьков", лишив возможности собирать политические дивиденды, паразитируя на отцовском авторитете. Таким образом шанс для Кернеса-младшего оказаться у власти стал еще более призрачным, но мечта о мэрском кресле никуда не исчезла.

Во время одного из интервью он довольно четко и прозрачно намекнул на то, что хочет стать мэром Харькова. Бобыренко не исключает, что россия может использовать эти амбиции далекого от украинских реалий Кирилла Кернеса "в темную".

"Понятно, что они действуют по методу измена нужна врагу - в данном случае измена нужна рф, предатель не нужен никому. Его потом "спишут". Пожертвуют им, но сейчас могут эту карту разыгрывать, могут играть на амбициях этого младшего Кернеса", - пояснил он.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что Кернес-младший будет продолжать привлекать к себе внимание абсурдными заявлениями и пытаться вернуться в политическую жизнь любым способом. Как показали предыдущие его заявления, не будет чураться Кирилл даже использовать смерть отца, которого он так любил, что ни разу не посетил в больнице.

"Сын Кернеса... он вылез из темноты, он будет сейчас своими заявлениями подогревать интерес вокруг себя, самыми абсурдными заявлениями и бессмысленными, ему это нужно, чтобы разводить свою фамилию и вернуть ее в поле какого-то политического пинг-понга, не более", - отметил Шабовта в эксклюзивном комментарии УНН.

Эксперт считает, что удаление с карты политической жизни Украины некоторых персонажей в будущем подарит нам немало таких личностей, которые "будут вылезать, делать какие-то заявления". "Мне иногда даже по-человечески жаль таких людей, которые пытаются себя таким образом реанимировать, возможно, чтобы сделать еще попытку", - сказал он.

В то же время Руслан Бортник считает, что нельзя рассматривать Кирилла Кернеса всерьез, и на то есть веская причина. "Не думаю, что на Кернеса могут ставить что-то, ну, честно. Я проследил его биографию и не думаю, что это та фигура, на которую может сделать ставку россия. Потому что там таких не любят. Я не хочу обсуждать личную жизнь... Но людей с таким форматом поведения там не любят... Людей с зависимостями там не любят", - сказал Бортник, добавив, что все равно россия может и будет использовать любой кризис внутри.

Как показывает история, таких людей, как Кирилл Кернес, сначала используют, а потом выбрасывают.

Мнения политологов сходятся в том, что Кернес-младший хочет лишь наживы и готов говорить что угодно, лишь бы вернуться в информационное пространство Украины, даже если пострадает город, который так любил и развивал его отец.

Напомним,

Политический аналитик Александр Кочетков ранее рассказывал, что заявления Кирилла Кернеса могут быть ярким примером российской ИПСО.