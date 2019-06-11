КСУ завершил исследование материалов дела по роспуску Рады

"Конституционный суд исследовал материалы дела, и мы можем перейти к заключительным выступлениям сторон", - отметила Шаптала.

При этом она отметила, что участники процесса должны вкладываться в 10 минут, только обозначив основные моменты своих позиций. Первым из заключительным словом выступил представитель Президента в КСУ Федор Вениславский.

Напомним, сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу о определении конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.