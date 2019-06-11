КСУ завершив дослідження матеріалів справи щодо розпуску Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Конституційний суд України завершив дослідження матеріалів справи щодо розпуску Верховної Ради України. Про це повідомила голова Конституційного суду України Наталя Шаптала, передає кореспондент УНН.
"Конституційний суд дослідив матеріали справи, і ми можемо перейти до заключних виступів сторін", - зазначила Шаптала.
При цьому вона визначила, що учасники процесу мають вкладатися у 10 хвилин, лише окресливши основні моменти своїх позицій. Першим із заключним словом виступив представник Президента в КСУ Федір Веніславський.
Нагадаємо, сьогодні о 10 ранку судді Конституційного суду України розпочали засідання у справі щодо визначення конституційності розпуску Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським.