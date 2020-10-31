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КСУ своим решением нарушил Конституцию - Кравчук

КСУ своим решением нарушил Конституцию - Кравчук

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Конституционный Суд Украины своим решением нарушил Конституцию и поставил украинское общество в неудобное положение. Так в эфире одного из телеканалов первый Президент Украины, председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал решение КСУ о признании неконституционной статью УК о наказании за ложь в декларациях, передает УНН.

“Конституционный суд может нарушать, а все остальные должны смотреть как он нарушает”, — отметил он.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Конституционный суд нарушил Конституцию, Кравчук ответил: “безусловно”.

“Закон и Конституцию, он не мог действовать следующим образом. Я слышал много выступлений известных и квалифицированных людей ... В этом вопросе нужно детально разобраться не спеша, не горячась и не переоценивая и недооценивая этот процесс, который происходит, а процессы чрезвычайно сложны. Украинское общество действиями Конституционного Суда поставлено в ситуацию, которая требует немедленных, конкретных, действующих шагов”, — добавил он.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал таким, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Позже, во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что события, связанные с решением КСУ, дает основания полагать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.

В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что президентский законопроект “О восстановлении доверия к конституционного судопроизводства” полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции.

Позже в Совете Европы назвали этот законопроект президента Зеленского — грубым нарушением. Впрочем, в Европарламенте поддержали законопроект Зеленского.

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