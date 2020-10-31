КСУ своїм рішенням порушив Конституцію – Кравчук
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Конституційний Суд України своїм рішенням порушив Конституцію та поставив українське суспільство у незручне становище. Так в ефірі одного із телеканалів перший Президент України, голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прокоментував рішення КСУ щодо визнання неконституційною статтю ККУ про покарання за брехню у деклараціях, передає УНН.
“Конституційний суд може порушувати, а всі останні повинні дивитися як він порушує”, — зазначив він.
Відповідаючи на питання, чи вважає він, що Конституційний суд порушив Конституцію, Кравчук відповів: “безумовно”.
“Закон і Конституцію, він не міг діяти в такий спосіб. Я чув багато виступів відомих і кваліфікованих людей... В цьому питанні треба детально розібратися не поспішаючи, не гарячкуючи і не переоцінюючи і недооцінюючи цей процес, який відбувається, а процеси надзвичайно складні. Українське суспільство діями Конституційного Суду поставлене у ситуацію, яка вимагає негайних, конкретних, діючих кроків”, — додав він.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.
Пізніше, під час термінового засідання РНБО Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що події, пов’язані із рішенням КСУ, дає підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.
Своєю чергою, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.
Зокрема, представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що президентський законопроект “Про відновлення довіри до конституційного судочинства” повністю відповідає цінностям, закріпленими в Конституції.
У свою чергу, в Раді Європи назвали цей законопроект президента Зеленського — грубим порушенням. Втім, в Європарламенті підтримали законопроект Зеленського.