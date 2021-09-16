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КСУ будет рассматривать дело о рынке земли устно

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Конституционный Суд Украины не изменил форму производства по устной по письменному по делу по конституционному представлению о конституционности закона о земельной реформе. Об этом сообщила в Telegram-канале постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, передает УНН.

Цитата

“Конституционный Суд не изменил форму производства с устной на письменную по делу по конституционному представлению о конституционности Закона „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения“ (т.н. закон о земельной реформе)”, — написала Совгиря.

Детали

По ее словам, ранее рассмотрение было назначено в форме устного производства, однако заседание дважды не состоялись. Сегодня Суд рассматривал вопрос об изменении формы производства на письменную. Однако решение об изменении формы производства не принято.

“Таким образом, дело будет рассматриваться устно, с заслушиванием участников и привлеченных участников конституционного производства”, — сообщила Совгиря.

Позиция авторов конституционных представлений

Позиция конституционных представлений по этому поводу сводится к тезису, согласно которому свободное обращение именно земель сельскохозяйственного назначения подрывает основы суверенитета и независимости Украины, а также, что проведение “земельной реформы” возможно только в случае ее одобрения на всеукраинском референдуме, отмечала ранее Совгиря.

Дополнение

1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Украинские Национальные Новости

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