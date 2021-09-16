КСУ розглядатиме справу про ринок землі усно

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Конституційний Суд України не змінив форму провадження з усної на письмову у справі за конституційними поданнями щодо конституційності закону про земельну реформу. Про це повідомила у Telegram-каналі постійний представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря, передає УНН.

Цитата

“Конституційний Суд не змінив форму провадження з усної на письмову у справі за конституційними поданнями щодо конституційності Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення“ (т.зв. закон про земельну реформу)”, — написала Совгиря.

Деталі

За її словами, раніше розгляд було призначено у формі усного провадження, проте засідання двічі не відбулися. Сьогодні Суд розглядав питання про зміну форму провадження на письмову. Однак рішення про зміну форму провадження не ухвалено.

“Таким чином, справа розглядатиметься усно, із заслуховуванням учасників та залучених учасників конституційного провадження”, — повідомила Совгиря.

Позиція авторів конституційних подань

Позиція конституційних подань з цього приводу зводиться до тези, згідно із якою вільний обіг саме земель сільськогосподарського призначення підриває засади суверенітету і незалежності України, а також, що проведення “земельної реформи” можливо лише у разі її схвалення на всеукраїнському референдумі, зазначала раніше Совгиря.

Доповнення

1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

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