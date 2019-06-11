КСУ ушел на перерыв, не дослушав нардепов

"У нас сейчас перерыв до 14 часов", - отметила она.



По ее словам, после перерыва народные депутаты, субъекты конституционного представления, смогут продолжить отвечать на вопросы членов Конституционного суда.



Также после перерыва должен выступить представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Украины Анатолий Селиванов.



Напомним, судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.