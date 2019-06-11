КСУ пішов на перерву, не дослухавши нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Конституційний суд України оголосив перерву у засіданні у справі щодо конституційності Указу Президента про розпуск Верховної Ради України, зупинивши виступ народних депутатів. Про це оголосила голова КСУ Наталя Шаптала, передає кореспондент УНН.
"У нас зараз перерва до 14 годин", - зазначила вона.
За її словами, після перерви народні депутати, суб’єкти конституційного подання, матимуть змогу продовжити відповідати на запитання членів Конституційного суду.
Також після перерви має виступити представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Анатолій Селіванов.
Нагадаємо, судді Конституційного суду України розпочали засідання у справі щодо визначення конституційності розпуску Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським.