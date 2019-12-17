КСУ перешел к закрытой части рассмотрения закона, касающегося приватизации

Так, судья объявил, что исследование материалов на открытой части пленарного заседания Большой Палаты Конституционного суда завершено. Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Оспариваемыми положениями закона Верховная Рада постановила признать утратившим силу Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации"; в ЗУ "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части второй статьи 4 абзац девятнадцатый исключить.

Напомним, в правительстве утвердили этапы подготовки и проведения приватизации 800 госпредприятий.