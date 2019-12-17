КСУ перейшов до закритої частини розгляду закону, який стосується приватизації

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Велика Палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності положень Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 2 жовтня 2019 року, передає кореспондент УНН.

Так, суддя оголосив, що дослідження матеріалів на відкритій частині пленарного засідання Великої Палати Конституційного суду завершено. Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Оспорюваними положеннями закону Верховна Рада постановила визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"; у ЗУ "Про приватизацію державного і комунального майна" у частині другій статті 4 абзац дев’ятнадцятий виключити.

Нагадаємо, вуряді затвердили етапи підготовки і проведення приватизації 800 держпідприємств.

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