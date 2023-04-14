КСУ проверит конституционность "Харьковских соглашений"

Цитата

«Вторая коллегия судей Второго сената 13 апреля 2023 года открыла конституционное производство по делу по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины о предоставлении заключения о конституционности Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, ратифицированного Законом Украины "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины“ от 27 апреля 2010 года № 2153-VI», - говорится в сообщении.

Сообщается, что субъект права на конституционное обращение утверждает, что несоответствие оспариваемого соглашения "принципам обеспечения национальной безопасности, отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания, а также несоответствие указанного соглашения статье 17 Основного Закона Украины“ является основанием для признания этого соглашения неконституционным.

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Дополнение

В марте в Конституционный Суд поступило представление о соответствии конституционности соглашения с российской федерацией по вопросам пребывания черноморского флота рф на территории Украины.

Соглашение между Украиной и российской федерацией по вопросам пребывания черноморского флота рф на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания черноморского флота российской федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 миллионов долларов США в год.