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КСУ проверит конституционность "Харьковских соглашений"

КСУ проверит конституционность "Харьковских соглашений"

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Конституционный Суд открыл производство по делу о конституционности соглашения между Украиной и рф о пребывании черноморского флота РФ на территории Украины от 21 апреля 2010 года, известного как «Харьковские соглашения». Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение КСУ.

Цитата

«Вторая коллегия судей Второго сената 13 апреля 2023 года открыла конституционное производство по делу по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины о предоставлении заключения о конституционности Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, ратифицированного Законом Украины "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины“ от 27 апреля 2010 года № 2153-VI», - говорится в сообщении.

Сообщается, что субъект права на конституционное обращение утверждает, что несоответствие оспариваемого соглашения "принципам обеспечения национальной безопасности, отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания, а также несоответствие указанного соглашения статье 17 Основного Закона Украины“ является основанием для признания этого соглашения неконституционным.

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Дополнение

В марте в Конституционный Суд поступило представление о соответствии конституционности соглашения с российской федерацией по вопросам пребывания черноморского флота рф на территории Украины.

Соглашение между Украиной и российской федерацией по вопросам пребывания черноморского флота рф на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания черноморского флота российской федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 миллионов долларов США в год.

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