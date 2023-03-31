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Конституційний суд розгляне угоду щодо перебування Чорноморського флоту рф на території України

Конституційний суд розгляне угоду щодо перебування Чорноморського флоту рф на території України

Київ • УНН

 • 438480 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. До Конституційного суду надійшло подання щодо відповідності конституційності угоди з російською федерацією з питань перебування Чорноморського флоту рф на території України, передає УНН із посиланням на КСУ.

Деталі

До Конституційного Суду України 31 березня 2023 року надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України від 27 квітня 2010 року №2153-VI „Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з перебування флоту Російської Федерації на території України“.

Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оскаржувана Угода не відповідає частині сьомій статті 17 Основного Закону України, а також стверджує, що вказана Угода суперечить принципам забезпечення національної безпеки. Крім того, народні депутати України зазначають про відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту. А отже, на думку суб’єкта права на конституційне подання, є підстави для визнання Угоди неконституційною.

Нагадаємо

Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.

Згодом Служба безпеки України розпочала досудове розслідування через підготовку, підписання та ратифікацію “харківських угод”.

Доповнення

Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові главами двох держав.

Відповідно до угоди термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів США на рік.

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