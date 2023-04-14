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КСУ перевірить конституційність "Харківських угод"

КСУ перевірить конституційність "Харківських угод"

Київ • УНН

 • 585686 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Конституційний Суд відкрив провадження у справі щодо конституційності угоди між Україною та рф про перебування чорноморського флоту рф на території України від 21 квітня 2010 року, відомої як «Харківські угоди». Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення КСУ.

Цитата

«Друга колегія суддів Другого сенату 13 квітня 2023 року відкрила конституційне провадження у справі за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо конституційності Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України“ від 27 квітня 2010 року № 2153–VI», - йдеться в повідомлення.

Повідомляється, що суб’єкт права на конституційне звернення твердить, що невідповідність оспореної угоди "принципам забезпечення національної безпеки, відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту, а також невідповідність вказаної угоди статті 17 Основного Закону України“ є підставою для визнання цієї угоди неконституційною.

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Доповнення

У березні до Конституційного Суду надійшло подання щодо відповідності конституційності угоди з російською федерацією з питань перебування чорноморського флоту рф на території України.

Угода між Україною і російською федерацією з питань перебування чорноморського флоту рф на території України була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові главами двох держав.

Відповідно до угоди термін перебування чорноморського флоту російської федерації у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів США на рік.

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