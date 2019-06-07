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КСУ обнародовал решение о неконституционности э-декларирования активистов

КСУ обнародовал решение о неконституционности э-декларирования активистов

Киев  •  УНН

 • 8221 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Конституционный суд Украины обнародовал решение о неконституционности э-декларирования антикоррупционных общественных активистов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга.

Так, 6 июня 2019 года Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и 65 народных депутатов Украины относительно конституционности э-декларирования антикоррупционных общественных активистов.

Своим решением суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения пункта 5 части первой статьи 3, абзаца третьего части третьей статьи 45 Закона № 1700, пункта 2 раздела II "Заключительные положения" Закона № 1975

"Установленное в этих положениях возложение дополнительных предусмотренным в части второй статьи 67 Конституции Украины обязанностей по декларированию своего имущественного состояния и доходов лиц, занимающихся деятельностью в сфере предотвращения и противодействия коррупции, не преследует легитимной цели и являются слишком обременительными для этих лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, Конституционный суд Украины считает, что государство обязано осуществлять контроль за деятельностью общественных объединений в целях обеспечения соблюдения ими и их членами соответствующих норм законодательства Украины, однако такой контроль не должен быть чрезмерным и препятствовать законной деятельности этих объединений и реализации гражданами их конституционного права (статья 36 Конституции Украины).

Напомним, омбудсмен приветствовала решение КСУ о неконституционности э-декларирования для активистов.

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