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Омбудсмен привітала рішення КСУ щодо неконституційності е-декларування для активістів

Омбудсмен привітала рішення КСУ щодо неконституційності е-декларування для активістів

Київ • УНН

 • 9612 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова привітала рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційним е-декларування для активістів. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Денісова, привітала всіх з рішенням Конституційного Суду України щодо неконституційності е-декларування для активістів.

“Вважаю, що необхідність подання електронних декларації про майновий стан робить громадянське суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї”, — повідомила Денісова.

Також, вона зазначила, що антикорупційні обмеження мають бути передбачені лише для чиновників.

“Поширення цих зобов’язань на фізичних осіб суперечать конституційним правам та принципу верховенства права в частині порушення правової визначеності”, — написала Денісова.

Як повідомляв УНН, 20 липня, народні депутати та громадські активісти передали на розгляд Конституційного Суду України текст конституційного подання щодо неконституційності електронного декларування для громадських активістів, яке за ініціативи громадськості підписали 65 народних депутатів.

Нагадаємо, НАЗК підтримує скасування норми, що зобов’язує громадських активістів подавати декларацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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