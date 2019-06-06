Омбудсмен поприветствовала решение КСУ о неконституционности э-декларирования для активистов

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Киев  •  УНН

 • 9610 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова приветствует решение Конституционного суда о признании неконституционным э-декларирования для активистов. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Денисова, поздравила всех с решением Конституционного Суда Украины о неконституционности э-декларирования для активистов.

"Считаю, что необходимость представления электронных декларации об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее", - сообщила Денисова.

Также она отметила, что антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников.

"Распространение этих обязательств на физических лиц противоречат конституционным правам и принципам верховенства права в части нарушения правовой определенности", - написала Денисова.

Как сообщал УНН, 20 июля, народные депутаты и общественные активисты передали на рассмотрение Конституционного Суда Украины текст конституционного представления относительно неконституционности электронного декларирования для общественных активистов, которое по инициативе общественности подписали 65 народных депутатов.

Напомним, НАПК поддерживает отмену нормы, обязывающей общественных активистов подавать декларацию.

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