Нардепи просять КСУ визнати неконституційним декларування для активістів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Сьогодні, 20 липня, народні депутати та громадські активісти передали на розгляд Конституційного Суду України текст конституційного подання щодо неконституційності електронного декларування для громадських активістів, яке за ініціативи громадськості підписали 65 народних депутатів. Про це повідомила прес-служба РПР, передає УНН.

“Для захисту права громадян України на активну громадянську позицію від дискримінаційних норм, які не відповідають Основному Закону, коаліція громадських організацій Реанімаційний Пакет Реформ підготувала відкрите конституційне подання про визнання положень пункту 5 частини першої статті 3, абзацу третього частини третьої статті 45 Закону України „Про запобігання корупції“ від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII та пункту 2 розділу ІІ „Прикінцеві положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб“ від 23 березня 2017 року такими, що не відповідають Конституції України”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, НАЗК підтримує скасування норми, що зобов’язує громадських активістів подавати декларацію.

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