Нардепы просят КСУ признать неконституционным декларирование для активистов

"Для защиты прав граждан Украины на активную гражданскую позицию от дискриминационных норм, не соответствующими Основному Закону коалиция общественных организаций Реанимационный Пакет Реформ подготовила открытое конституционное представление о признании положений пункта 5 части первой статьи 3, абзаца третьего части третьей статьи 45 Закона Украины "О предотвращения коррупции" от 14 октября 2014 № 1700-VII и пункта 2 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финан го контроля отдельных категорий должностных лиц "от 23 марта 2017 такими, которые не отвечают Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, НАПК поддерживает отмену нормы, которая обязывает общественных активистов подавать декларацию.