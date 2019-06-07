КСУ оприлюднив ухвалу щодо неконституційності е-декларування активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Конституційний суд України оприлюднив ухвалу щодо неконституційності е-декларування антикорупційних громадських активістів. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу.
Так, 6 червня 2019 року Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі за конституційними поданнями Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 65 народних депутатів України щодо конституційності е-декларування антикорупційних громадських активістів.
Своїм рішенням суд визнав таким, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення пункту 5 частини першої статті 3, абзацу третього частини третьої статті 45 Закону № 1700, пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону № 1975
"Встановлене у цих положеннях покладення додаткових до передбачених у частині другій статті 67 Конституції України обов’язків щодо декларування свого майнового стану та доходів на осіб, які займаються діяльністю у сфері запобігання та протидії корупції, не переслідує легітимної мети та є занадто обтяжливими для цих осіб", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Конституційний суд України вважає, що держава зобов’язана здійснювати контроль за діяльністю громадських об’єднань з метою забезпечення дотримання ними та їх членами відповідних норм законодавства України, проте такий контроль не повинен бути надмірним і перешкоджати законній діяльності цих об’єднань та реалізації громадянами їх конституційного права (стаття 36 Конституції України).
Нагадаємо, омбудсмен привітала рішення КСУ щодо неконституційності е-декларування для активістів.