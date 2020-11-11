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КСУ не относится к судебной ветви власти - Стефанчук

КСУ не относится к судебной ветви власти - Стефанчук

Киев  •  УНН

 • 37263 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Конституционный суд Украины не относится к судебной ветви власти. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телеканала Украина 24, передает корреспондент УНН.

"Я хочу развеять миф о том, что идет нападение на судебную ветвь власти. Конституционный суд, согласно изменениям Конституции, не является представителем судебной ветви власти. Об этом четко сказано в заключении и пояснительной записке к изменениям в Конституцию, об этом четко указано в решении Венецианской комиссии, об этом четко указано в практике Европейского суда по правам человека. Поэтому о каком давлении ни на какую ветвь власти речи идти не может", - рассказал Стефанчук.

По его словам, задача Конституционного суда совершенно иная.

"Он, не относясь к судебной ветви власти, должен осуществлять конституционный контроль над всеми ветвями власти. И поэтому эти сентенции о том, что исполнительная власть вмешивается в судебную, как минимум, не выдерживают критики", - сказал Стефанчук.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ждет от Комиссии по правовой реформе путей по выходу из конституционного кризиса.

Как сообщалось, по состоянию на 10 ноября в Верховной Раде было зарегистрировано 13 законопроектов по решению ситуации вокруг Конституционного Суда Украины, два из которых - альтернативные президентскому законопроекту, а один - к законопроекту председателя ВР Дмитрия Разумкова. На этой неделе их будут рассматривать на комитетах.

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