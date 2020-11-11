КСУ не належить до судової гілки влади - Стефанчук

“Я хочу розвіяти міф про те, що йде напад на судову гілку влади. Конституційний суд, відповідно до змін Конституції, не є представником судової гілки влади. Про це чітко зазначено у висновку та пояснювальній записці до змін до Конституції, про це чітко зазначено в рішенні Венеціанської комісії, про це чітко зазначено в практиці Європейського суду з прав людини. Тому про якийсь тиск, на якусь гілку влади мови йти не може”, — розповів Стефанчук.

За його словами, задача Конституційного суду абсолютно інша.

"Він, не відносячись до судової гілки влади, повинен здійснювати конституційний контроль над усіма гілками влади. І тому ці сентенції про те, що виконавча влада втручається в судову, як мінімум, не витримують критики", — сказав Стефанчук.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський чекає від Комісії з правової реформи шляхів щодо виходу з конституційної кризи.

Як повідомлялося, станом на 10 листопада у Верховній Раді було зареєстровано 13 законопроектів щодо вирішення ситуації навколо Конституційного Суду України, два з яких — альтернативні до президентського законопроекту, а один — до законопроекту голови ВР Дмитра Разумкова. Цього тижня їх розглядатимуть на комітетах.