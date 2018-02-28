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17:10 • 65371 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Ксения Собчак облила Жириновского водой во время дебатов

Ксения Собчак облила Жириновского водой во время дебатов

Киев  •  УНН

 • 31656 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В ходе предвыборных дебатов кандидатов на пост президента РФ на телевидении Ксений Собчак облила водой кандидата Владимира Жириновского, пишет УНН.

Инцидент произошел во время выступления еще одного кандидата на должность президента РФ - Сергея Бабурина. Жириновский перебил Бабурина после чего Собчак призвала лидера ЛДПР к спокойствию. После этого Жириновский обозвал ее "дурой".

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" - это там разврат. Пусть замолчит", - сказал Жириновский.

В ответ на это Собчак заявила, что участники "Дома-2" ведут себя более прилично, чем Жириновский. Когда же Жириновский продолжил обидно высказываться в ее адрес - Собчак облила его водой. После чего политик перешел уже на нецензурную брань.

В прямом эфире дебаты могли видеть только жители Дальнего Востока (для всех остальных граждан РФ дебаты будут транслировать в записи). После инцидента трансляцию прервали. В Интернете сейчас есть только фрагмент перепалки.

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