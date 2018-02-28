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Ксенія Собчак облила Жириновського водою під час дебатів

Ксенія Собчак облила Жириновського водою під час дебатів

Київ • УНН

 • 31658 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. В ході передвиборних дебатів кандидатів на посаду президента РФ на телебаченні Ксенія Собчак облила водою кандидата Володимира Жириновського, пише УНН.

Інцидент стався під час виступу ще одного кандидата на посаду президента РФ — Сергія Бабуріна. Жириновський перебив Бабуріна після чого Собчак закликала лідера ЛДПР до спокою. Після цього Жириновський обізвав її “дурепою”.

“З вулиці не треба сюди приводити базарних дівок. Бруд це все. „Дом-2“ — це там розпуста. Нехай замовкне ”, - сказав Жириновський.

У відповідь на це Собчак заявила, що учасники “Дому-2” поводяться більш пристойно, ніж Жириновський. Коли ж Жириновський продовжив образливо висловлюватися на її адресу — Собчак облила його водою. Після чого політик перейшов вже на нецензурну лайку.

У прямому ефірі дебати могли бачити тільки мешканці Далекого Сходу (для всіх решта громадян РФ дебати транслюватимуть у записі). Після інциденту трансляцію перервали. В Інтернеті наразі є лише фрагмент перепалки.

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