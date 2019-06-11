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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107741 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105866 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134404 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143162 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129378 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129958 просмотра

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КС Молдовы заявил о политическом давлении

КС Молдовы заявил о политическом давлении

Киев  •  УНН

 • 6658 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. После жесткой критики в адрес КС в последние дни учреждение выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что оно "сожалеет о яростных нападках в свой адрес и осуждает политическое давление, которое на него оказывается". Более того, в пресс-релизе отмечается, что "после принятия решения Конституционным судом оно должно соблюдаться и исполняться", передает  УНН со ссылкой на point.md. 

В коммюнике отмечается, что те, кто призывает к роспуску Суда, фактически являются "недругами демократии" в Республике Молдова.

"Никакая политическая цель не может оправдать пренебрежение и посягательство на единственную законную власть конституционной юрисдикции и игнорирование конституционных ценностей превосходства закона и демократии. В государстве, консолидированном на ценностях демократии и превосходстве закона, в котором действует конституционный суд, его решениям нужно следовать, учитывая его роль в качестве единственного толкователя Основного закона. Судьи КС несменяемы в течение срока их полномочий. Их толкования имеют конституционную силу. Любое влияние или вмешательство политического класса в стране или за рубежом недопустимо и должно рассматриваться как посягательство на Конституцию. Суд повторяет, что все принятые КС акты были основаны на положениях Конституции и конституционной юриспруденции, мотивированные соблюдением норм правовой аргументации", - также говорится в заявлении КС.

Как сообщал УНН, пять стран Евросоюза призвали к мирному разрешению кризиса в Молдове

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