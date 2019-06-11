КС Молдовы заявил о политическом давлении

В коммюнике отмечается, что те, кто призывает к роспуску Суда, фактически являются "недругами демократии" в Республике Молдова.

"Никакая политическая цель не может оправдать пренебрежение и посягательство на единственную законную власть конституционной юрисдикции и игнорирование конституционных ценностей превосходства закона и демократии. В государстве, консолидированном на ценностях демократии и превосходстве закона, в котором действует конституционный суд, его решениям нужно следовать, учитывая его роль в качестве единственного толкователя Основного закона. Судьи КС несменяемы в течение срока их полномочий. Их толкования имеют конституционную силу. Любое влияние или вмешательство политического класса в стране или за рубежом недопустимо и должно рассматриваться как посягательство на Конституцию. Суд повторяет, что все принятые КС акты были основаны на положениях Конституции и конституционной юриспруденции, мотивированные соблюдением норм правовой аргументации", - также говорится в заявлении КС.



Как сообщал УНН, пять стран Евросоюза призвали к мирному разрешению кризиса в Молдове.