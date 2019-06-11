КС Молдови заявив про політичний тиск

У комюніке наголошується, що ті, хто закликає до розпуску Суду, фактично є "недругами демократії" в Республіці Молдова.

"Ніяка політична мета не може виправдати нехтування і посягання на єдину законну владу конституційної юрисдикції і ігнорування конституційних цінностей переваги закону і демократії. В державі, консолідованому на цінностях демократії і перевазі закону, в якому діє конституційний суд, його рішенням потрібно слідувати, з огляду на його роль в якості єдиного тлумача Основного закону. Судді КС незмінюваність протягом терміну їх повноважень. Їх тлумачення мають конституційну силу. Будь-яке вплив або втручання політичного класу в країні або за кордоном неприпустимо і має розглядатися як посягання на Конституцію. Суд повторює, що всі прийняті КС акти були засновані на положеннях Конституції та конституційної юриспруденції, мотивовані дотриманням норм правової аргументації", - також говориться в заяві КС.



Як повідомляв УНН, п'ять країн Євросоюзу закликали до мирного вирішення кризи в Молдові .