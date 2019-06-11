КС Молдови заявив про політичний тиск
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Після жорсткої критики на адресу КС в останні дні установа випустила прес-реліз, в якому йдеться про те, що вона "жалкує через люті нападки на свою адресу і засуджує політичний тиск, який на нього чиниться". Більш того, в прес-релізі наголошується, що "після прийняття рішення Конституційним судом воно повинно дотримуватися і виконуватися", передає УНН з посиланням на point.md.
У комюніке наголошується, що ті, хто закликає до розпуску Суду, фактично є "недругами демократії" в Республіці Молдова.
"Ніяка політична мета не може виправдати нехтування і посягання на єдину законну владу конституційної юрисдикції і ігнорування конституційних цінностей переваги закону і демократії. В державі, консолідованому на цінностях демократії і перевазі закону, в якому діє конституційний суд, його рішенням потрібно слідувати, з огляду на його роль в якості єдиного тлумача Основного закону. Судді КС незмінюваність протягом терміну їх повноважень. Їх тлумачення мають конституційну силу. Будь-яке вплив або втручання політичного класу в країні або за кордоном неприпустимо і має розглядатися як посягання на Конституцію. Суд повторює, що всі прийняті КС акти були засновані на положеннях Конституції та конституційної юриспруденції, мотивовані дотриманням норм правової аргументації", - також говориться в заяві КС.
Як повідомляв УНН, п'ять країн Євросоюзу закликали до мирного вирішення кризи в Молдові .