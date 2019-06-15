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КС Молдовы аннулировал свои решения, которые вызвали политический кризис

Киев • УНН

 • 10278 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Конституционный суд Молдовы отменил свои же решения, принятые 7-9 июня и послужившие поводом для острого политического кризиса в Молдове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsMaker.

КС Молдовы аннулировал свои решения, которые вызвали политический кризис

Речь о четырех решениях от 7 и 8 июня о необходимости распустить парламент страны и признании решений парламентского большинства нелегитимными, а также о двух заключениях КС, принятых 9 июня, касающихся "отключения" президента и временном исполнении его обязанностей экс-премьером Павлом Филипом.

Как объявил глава КС Молдовы Михай Поалелунжь, "суд аннулирует решение № 83 от 7 июня 2019, три решения №13,14 и 15 от 8 июня 2019 и два заключение КС от 9 июня 2019".

7 июня судьи КС Молдовы объявили, что крайний срок формирования правительства истек 7 июня. На следующий день, 8 июня, признали незаконными все документы, принятые новым парламентским большинством ACUM и ПСРМ. С одобрения КС Молдовы 9 июня Павел Филип как исполняющий обязанности президента распустил парламент.

Напомним, накануне правительство Демократической партии Молдовы под руководством Павла Филипа заявило, что подаёт в отставку. Правительство Майи Санду впервые собралось на заседание в здании кабмина 15 июня. По данным издания Nokta, на официальном сайте правительства Республики Молдова произведены изменения. После того, как правительство Павла Филипа ушло в отставку, на сайте появилась информация о том, что Майя Санду является новым премьер-министром правительства. Сегодня было опубликовано первое сообщение от имени нового премьер-министра Молдовы. Также на сайте указан новый состав Кабинета министров.

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