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КС Молдови анулював свої рішення, які викликали політичну кризу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Конституційний суд Молдови скасував свої ж рішення, ухвалені 7-9 червня, які послужили приводом для гострої політичної кризи в Молдові. Про це УНН повідомляє з посиланням на NewsMaker.

КС Молдови анулював свої рішення, які викликали політичну кризу

Йдеться про чотири рішення від 7 і 8 червня про необхідність розпустити парламент країни і визнання рішень парламентської більшості нелегітимними, а також про два висновки КС, ухвалені 9 червня, що стосуються "відключення" президента і тимчасового виконання його обов'язків екс-прем'єром Павелом Філіпом.

Як оголосив глава КС Молдови Міхай Поалелунжь, "суд анулює рішення № 83 від 7 червня 2019 року, три рішення №13, 14 та 15 від 8 червня 2019 року і два висновки КС від 9 червня 2019 року".

7 червня судді КС Молдови оголосили, що крайній термін формування уряду завершився 7 червня. На наступний день, 8 червня, визнали незаконними всі документи, ухвалені новою парламентською більшістю ACUM і ПСРМ. Зі схвалення КС Молдови 9 червня Павел Філіп як виконуючий обов'язки президента розпустив парламент.

Нагадаємо, напередодні уряд Демократичної партії Молдови під керівництвом Павла Філіпа заявив, що подає у відставку. Уряд Майї Санду вперше зібрався на засідання в будівлі кабміну 15 червня. За даними видання Nokta, на офіційному сайті уряду Республіки Молдова проведені зміни. Після того, як уряд Павла Філіпа пішов у відставку, на сайті з'явилася інформація про те, що Майя Санду є новим прем'єр-міністром уряду. Сьогодні було опубліковано перше повідомлення від імені нового прем'єр-міністра Молдови. Також на сайті вказано новий склад Кабінету міністрів.

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