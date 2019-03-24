Круизный лайнер Viking Sky добрался до суши
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Круизный лайнер Viking Sky, у которого накануне отказали двигатели возле западного побережья Норвегии, прибыл в норвежский Молде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Норвежскую вещательную корпорацию (NRK).
Лайнер Viking Sky размещен на набережной в норвежском Молде, пишет издание.
"Мы сделали это", – кричали пассажиры, когда они прибыли в Молде. Их приветствовали многие присутствующие на набережной.
Ранее УНН сообщал, что из круизного лайнера Viking Sky были эвакуированы около 500 из 1373 людей. 20 пассажиров получили ранения.
Напомним, спасатели начали эвакуировать людей из круизного лайнера Vikings Sky, у которого отказали двигатели у западного побережья Норвегии, на борту находились около 1300 пассажиров и членов экипажа.
Кроме того, во время шторма было повреждено судно, которое было привлечено к масштабной операции по спасению лайнера Viking Sky.