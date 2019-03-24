Круїзний лайнер Viking Sky дістався суші
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Круїзний лайнер Viking Sky, у якого напередодні відмовили двигуни біля західного узбережжя Норвегії, прибув до норвезького Мольде. Про це повідомляє УНН з посиланням на Норвезьку мовну корпорацію (NRK).
Лайнер Viking Sky розміщено на набережній в норвезькому Мольде, пише видання.
"Ми зробили це", - кричали пасажири, коли вони прибули в Молде. Їх вітали багато присутніх на набережній.
Раніше УНН повідомляв, що з круїзного лайнера Viking Sky були евакуйовані близько 500 з 1373 людей. 20 пасажирів отримали поранення.
Нагадаємо, рятувальники почали евакуювати людей з круїзного лайнера Vikings Sky, у якого відмовили двигуни біля західного узбережжя Норвегії, на борту перебували близько 1300 пасажирів і членів екіпажу.
Крім того, під час шторму було пошкоджено судно, яке було залучено до масштабної операції з порятунку лайнера Viking Sky.