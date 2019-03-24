Из лайнера Viking Sky эвакуировали уже около 500 человек

Так, около 500 из 1373 человек на борту были эвакуированы с круизного лайнера Viking Sky, который в субботу столкнулся с проблемами с двигателями и прибыл в море недалеко от норвежской коммуны Молде, пишет издание.

Корабль сейчас направляться на запад на собственных двигателях. Кроме того, по данным издания, 20 пассажиров получили ранения.

Напомним, спасатели начали эвакуировать людей с круизного лайнера Vikings Sky, у которого отказали двигатели у западного побережья Норвегии, на борту находились около 1300 пассажиров и членов экипажа.

Кроме того, во время шторма было повреждено судно, которое было привлечено к масштабной операции по спасению лайнера Viking Sky.