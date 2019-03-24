Из лайнера Viking Sky эвакуировали уже около 500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Из круизного лайнера Viking Sky, у которого накануне отказали двигатели возле западного побережья Норвегии, эвакуировали уже около 500 из 1373 людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Норвежскую вещательную корпорацию (NRK).
Так, около 500 из 1373 человек на борту были эвакуированы с круизного лайнера Viking Sky, который в субботу столкнулся с проблемами с двигателями и прибыл в море недалеко от норвежской коммуны Молде, пишет издание.
Корабль сейчас направляться на запад на собственных двигателях. Кроме того, по данным издания, 20 пассажиров получили ранения.
Напомним, спасатели начали эвакуировать людей с круизного лайнера Vikings Sky, у которого отказали двигатели у западного побережья Норвегии, на борту находились около 1300 пассажиров и членов экипажа.
Кроме того, во время шторма было повреждено судно, которое было привлечено к масштабной операции по спасению лайнера Viking Sky.