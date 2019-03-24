З лайнера Viking Sky евакуювали вже близько 500 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. З круїзного лайнера Viking Sky, у якого напередодні відмовили двигуни біля західного узбережжя Норвегії, евакуювали вже близько 500 з 1373 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Норвезьку мовну корпорацію (NRK).
Так, близько 500 з 1373 осіб на борту були евакуйовані з круїзного лайнера Viking Sky, який у суботу зіткнувся з проблемами з двигунами і прибув в море недалеко від норвезької комуни Мольде, пише видання.
Корабель зараз спрямовуватися на захід на власних двигунах. Крім того, за даними видання, 20 пасажирів отримали поранення.
Нагадаємо, рятувальники почали евакуювати людей з круїзного лайнера Vikings Sky, у якого відмовили двигуни біля західного узбережжя Норвегії, на борту перебували близько 1300 пасажирів і членів екіпажу.
Крім того, під час шторму було пошкоджено судно, яке було залучено до масштабної операції з порятунку лайнера Viking Sky.