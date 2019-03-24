У берегов Норвегии эвакуировали людей из еще одного судна

Так, грузовое судно Hagland Captain остановилось из-за шторма во время крупномасштабной спасательной операции круизного корабля Viking Sky около берегов Норвегии. Вчера из-за сильного ветра судно потеряло часть лесоматериала, но теперь оно стоит на якоре. Также были эвакуированы девять членов экипажа, сообщил глава спасателей Эйрик Уолле.

Как сообщал УНН, почти 400 человек эвакуировали из норвежского судна Viking Sky.

Напомним, спасатели начали эвакуировать людей с круизного лайнера Vikings Sky, у которого отказали двигатели у западного побережья Норвегии, на борту находились около 1300 пассажиров и членов экипажа.