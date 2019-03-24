З круїзного лайнера поблизу берегів Норвегії евакуювали майже 400 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Майже 400 осіб з 1373 вже евакуйовані з норвезького судна Viking Sky, у якого відмовив один із двигунів в морі в районі норвезької губернії Мере-ог-Ромсдал. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Головного рятувального центру HRS Південна Норвегія у Twitter.
"О 07:39 з судна евакуйовано 397 чоловік, але рятувальна операція все ще триває", - йдеться в повідомленні.
Головний рятувальний центр у південній Норвегії повідомляє, що Vikings Sky почав самостійно рухатися до міста Мольден. Його будуть супроводжувати два буксири, також три з чотирьох двигунів працюють.
Раніше повідомлялося, що з круїзного лайнера Viking Sky евакуювали 313 осіб.
Нагадаємо, рятувальники почали евакуювати людей з круїзного лайнера Vikings Sky, у якого відмовили двигуни біля західного узбережжя Норвегії, на борту перебували близько 1300 пасажирів і членів екіпажу.