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З круїзного лайнера поблизу берегів Норвегії евакуювали майже 400 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Майже 400 осіб з 1373 вже евакуйовані з норвезького судна Viking Sky, у якого відмовив один із двигунів в морі в районі норвезької губернії Мере-ог-Ромсдал. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Головного рятувального центру HRS Південна Норвегія у Twitter.

З круїзного лайнера поблизу берегів Норвегії евакуювали майже 400 осіб

"О 07:39 з судна евакуйовано 397 чоловік, але рятувальна операція все ще триває", - йдеться в повідомленні.

Головний рятувальний центр у південній Норвегії повідомляє, що Vikings Sky почав самостійно рухатися до міста Мольден. Його будуть супроводжувати два буксири, також три з чотирьох двигунів працюють.

Раніше повідомлялося, що з круїзного лайнера Viking Sky евакуювали 313 осіб.

Нагадаємо, рятувальники почали евакуювати людей з круїзного лайнера Vikings Sky, у якого відмовили двигуни біля західного узбережжя Норвегії, на борту перебували близько 1300 пасажирів і членів екіпажу.

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