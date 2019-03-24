С круизного лайнера у берегов Норвегии эвакуировали почти 400 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Почти 400 человек из 1373 уже эвакуированы из норвежского судна Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море в районе норвежской губернии Мере-ог-Ромсдал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Главного спасательного центра HRS Южная Норвегия в Twitter.
"В 7:39 с судна эвакуированы 397 человек, но спасательная операция все еще продолжается", - говорится в сообщении.
Главный спасательный центр в южной Норвегии сообщает, что Vikings Sky начал самостоятельно двигаться к городу Мольден. Его будут сопровождать два буксира, также три из четырех двигателей работают.
Ранее сообщалось, что с круизного лайнера Viking Sky эвакуировали 313 человек.
Напомним, спасатели начали эвакуировать людей с круизного лайнера Vikings Sky, у которого отказали двигатели у западного побережья Норвегии, на борту находились около 1300 пассажиров и членов экипажа.