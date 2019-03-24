Біля берегів Норвегії евакуювали людей зі ще одного судна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У результаті пошкодження вантажного судна Hagland Captain під час шторму було евакуйовано дев’ять членів екіпажу. Воно було залучене до великомасштабної рятувальної операції круїзного лайнера Viking Sky біля берегів Норвегії. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве видання Skipsrevyen.
Так, вантажне судно Hagland Captain зупинилося через шторм під час великомасштабної рятувальної операції круїзного корабля Viking Sky біля берегів Норвегії. Вчора через сильний вітер судно втратило частину лісоматеріалу, але тепер він стоїть на якорі. Також було евакуйовано дев’ять членів екіпажу, повідомив голова рятувальників Ейрік Уолле.
Як повідомляв УНН, майже 400 осіб евакуювали з норвезького судна Viking Sky.
Нагадаємо, рятувальники почали евакуювати людей з круїзного лайнера Vikings Sky, у якого відмовили двигуни біля західного узбережжя Норвегії, на борту перебували близько 1300 пасажирів і членів екіпажу.