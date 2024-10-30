На северо-западе Британии произошел пожар на верфи, где строят атомные подлодки. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

Полиция графства Камбрия сообщила, что на верфи атомных подлодок BAE Systems произошел "значительный пожар".

Экстренные службы были вызваны на площадку в Барроу-ин-Фернесс около 00:44 по местному времени.

На кадрах, которые очевидцы выкладывали в соцсети, видно сильное пламя и густой дым, вырывающиеся из высокого белого здания верфи ночью.

Полиция сообщила, что здание дока Девоншира, главное здание объекта, было эвакуировано, а все находившиеся внутри люди найдены. В результате пожара пострадали два человека, их доставили в больницу с подозрением на отравление дымом.

В полиции заявляют, что "ядерной угрозы нет". Однако местным жителям было рекомендовано оставаться в помещении и не открывать окна. Также перекрыто движение на близлежащем мосту Майклсона.

Добавим

ВВС напоминает, что BAE Systems – это крупнейшая оборонная компания Британии и одна из самых крупных в мире. Судостроительный комплекс BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс является вторым по величине крытым судостроительным комплексом такого рода в Европе.

В настоящее время на объекте ведется строительство четырех новых атомных подводных лодок класса "Дредноут". А также в число кораблей, которые будут построены в зале, входят четыре подводные лодки класса "Вэнгард", входящие в ядерную программу Великобритании "Трайдент".

Напомним

В этом году европейские службы безопасности подозревали россию в организации поджогов и диверсионных атак на объекты инфраструктуры по всей Европе в попытке дестабилизировать ситуацию на континенте. Европейские спецслужбы предупредили свои правительства о том, что россия планирует диверсии на всем континенте.

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