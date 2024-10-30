Велика пожежа на британській верфі, де будують атомні підводні човни "Дредноут"
Київ • УНН
На верфі BAE Systems у Барроу-ін-Фернесс сталася серйозна пожежа, двоє людей постраждали. Об'єкт є одним із найбільших у Європі, де будують атомні підводні човни для британського флоту.
На північному заході Британії сталася пожежа на верфі, де будують атомні підводні човни. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
Деталі
Поліція графства Камбрія повідомила, що на верфі атомних підводних човнів BAE Systems сталася "значна пожежа".
Екстрені служби були викликані на майданчик у Барроу-ін-Фернесс близько 00:44 за місцевим часом.
На кадрах, які очевидці викладали в соцмережі, видно сильне полум'я і густий дим, що вириваються з високої білої будівлі верфі вночі.
Поліція повідомила, що будівлю дока Девоншира, головну будівлю об'єкта, евакуювали, а всіх, хто перебував усередині, знайшли. Унаслідок пожежі постраждали двоє людей, їх доправили в лікарню з підозрою на отруєння димом.
У поліції заявляють, що "ядерної загрози немає". Однак місцевим жителям було рекомендовано залишатися в приміщенні і не відчиняти вікна. Також перекрито рух на прилеглому мосту Майклсона.
Додамо
ВВС нагадує, що BAE Systems - це найбільша оборонна компанія Британії та одна з найбільших у світі. Суднобудівний комплекс BAE Systems у Барроу-ін-Фернесс є другим за величиною критим суднобудівним комплексом такого роду в Європі.
Наразі на об'єкті ведеться будівництво чотирьох нових атомних підводних човнів класу "Дредноут". А також до числа кораблів, які будуть побудовані в залі, входять чотири підводні човни класу "Венгард", що входять до ядерної програми Великої Британії "Трайдент".
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