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Велика пожежа на британській верфі, де будують атомні підводні човни "Дредноут"

Київ • УНН

 • 15417 перегляди

На верфі BAE Systems у Барроу-ін-Фернесс сталася серйозна пожежа, двоє людей постраждали. Об'єкт є одним із найбільших у Європі, де будують атомні підводні човни для британського флоту.

Велика пожежа на британській верфі, де будують атомні підводні човни "Дредноут"

На північному заході Британії сталася пожежа на верфі, де будують атомні підводні човни. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

Деталі

Поліція графства Камбрія повідомила, що на верфі атомних підводних човнів BAE Systems сталася "значна пожежа".

Екстрені служби були викликані на майданчик у Барроу-ін-Фернесс близько 00:44 за місцевим часом. 

На кадрах, які очевидці викладали в соцмережі, видно сильне полум'я і густий дим, що вириваються з високої білої будівлі верфі вночі.

Поліція повідомила, що будівлю дока Девоншира, головну будівлю об'єкта, евакуювали, а всіх, хто перебував усередині, знайшли. Унаслідок пожежі постраждали двоє людей, їх доправили в лікарню з підозрою на отруєння димом.

У поліції заявляють, що "ядерної загрози немає". Однак місцевим жителям було рекомендовано залишатися в приміщенні і не відчиняти вікна. Також перекрито рух на прилеглому мосту Майклсона.

Додамо

ВВС нагадує, що BAE Systems - це найбільша оборонна компанія Британії та одна з найбільших у світі. Суднобудівний комплекс BAE Systems у Барроу-ін-Фернесс є другим за величиною критим суднобудівним комплексом такого роду в Європі.

Наразі на об'єкті ведеться будівництво чотирьох нових атомних підводних човнів класу "Дредноут". А також до числа кораблів, які будуть побудовані в залі, входять чотири підводні човни класу "Венгард", що входять до ядерної програми Великої Британії "Трайдент".

Нагадаємо

Цього року європейські служби безпеки підозрювали росію в організації підпалів і диверсійних атак на об'єкти інфраструктури в усій Європі в спробі дестабілізувати ситуацію на континенті. Європейські спецслужби попередили свої уряди про те, що росія планує диверсії на всьому континенті.

У Південній Кореї спалахнула пожежа на складі армії США25.10.2024, 00:27 • 20129 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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