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Крупный бизнес продолжает релоцироваться в Одесскую область - Кипер

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 15:00  •  13117 просмотра

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В Одесской области наблюдается рост деловой активности

В Одесской области растет бизнес-активность. Регион демонстрирует положительную динамику по увеличению количества субъектов хозяйственной деятельности. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

За год количество предпринимателей в Одесской области выросло в два раза. Поэтому, мы видим тенденцию к улучшению экономических показателей. Многие предприятия запускаются и работают. При таких тяжелых условиях, при том, что со светом были проблемы, при том, что людей не хватает, - бизнес работает. Это - очень хорошо, ведь это наши налогоплательщики

- говорит Кипер.

Глава ОВА также отметил, что Одесскую область для работы выбирает крупный бизнес, который релоцируется из других регионов.

"К нам зашла харьковская компания. Хлебный завод. Говорят - нам ничего не нужно, мы хотим работать. Сами понимаете - Харьков под обстрелами. У них хватает резерва, есть люди и зерно, попросили только помочь со светом, с подключением газоснабжения. То есть, с бытовыми вопросами. Все остальное - они сами.

Много предпринимателей заходит. И мелких, и крупных. Это хорошо, ведь это - об улучшении экономических показателей региона", - сказал он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Великий бізнес продовжує релокуватися на Одещину - Кіпер
Big business continues to relocate to Odesa region - Kiper
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