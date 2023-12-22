Крупный бизнес продолжает релоцироваться в Одесскую область - Кипер
Киев • УНН
В Одесской области наблюдается рост деловой активности
В Одесской области растет бизнес-активность. Регион демонстрирует положительную динамику по увеличению количества субъектов хозяйственной деятельности. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
За год количество предпринимателей в Одесской области выросло в два раза. Поэтому, мы видим тенденцию к улучшению экономических показателей. Многие предприятия запускаются и работают. При таких тяжелых условиях, при том, что со светом были проблемы, при том, что людей не хватает, - бизнес работает. Это - очень хорошо, ведь это наши налогоплательщики
Глава ОВА также отметил, что Одесскую область для работы выбирает крупный бизнес, который релоцируется из других регионов.
"К нам зашла харьковская компания. Хлебный завод. Говорят - нам ничего не нужно, мы хотим работать. Сами понимаете - Харьков под обстрелами. У них хватает резерва, есть люди и зерно, попросили только помочь со светом, с подключением газоснабжения. То есть, с бытовыми вопросами. Все остальное - они сами.
Много предпринимателей заходит. И мелких, и крупных. Это хорошо, ведь это - об улучшении экономических показателей региона", - сказал он.
Крупный бизнес продолжает релоцироваться в Одесскую область - Кипер
В Одесской области наблюдается рост деловой активности.
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