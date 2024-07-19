Киев • УНН
American Airlines, United и Delta обратились к FAA с просьбой остановить все рейсы из-за проблем со связью. Рейсы в воздухе продолжат полет, но новые вылеты этих авиакомпаний приостановлены.
Авиакомпании American Airlines, United и Delta обратились в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с просьбой о глобальной остановке всех рейсов. Об этом пишет ABC news со ссылкой на сообщение FAA, поступившее в пятницу утром, передает УНН.
Детали
FAA просит авиадиспетчеров сообщить пилотам, что авиакомпании сейчас испытывают проблемы со связью.
Тем временем рейсы в воздухе останутся, но ни один из рейсов American, United или Delta не взлетит.
Пока неясно, насколько широко распространена проблема, но аэропорт Мельбурна в Австралии также заявил, что "испытывает глобальные технологические проблемы", которые влияют на процедуру регистрации.
Никаких других подробностей не сообщают.
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