Авиакомпании American Airlines, United и Delta обратились в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с просьбой о глобальной остановке всех рейсов. Об этом пишет ABC news со ссылкой на сообщение FAA, поступившее в пятницу утром, передает УНН.

Детали

FAA просит авиадиспетчеров сообщить пилотам, что авиакомпании сейчас испытывают проблемы со связью.

Тем временем рейсы в воздухе останутся, но ни один из рейсов American, United или Delta не взлетит.

Пока неясно, насколько широко распространена проблема, но аэропорт Мельбурна в Австралии также заявил, что "испытывает глобальные технологические проблемы", которые влияют на процедуру регистрации.

Никаких других подробностей не сообщают.

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