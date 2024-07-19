Киев • УНН
Компания "Новая почта" сообщила о техническом сбое в системе обслуживания клиентов из-за программных обновлений. Причины уже выяснены, и работа будет восстановлена в ближайшее время.
Компания «Новая почта» сообщила о техническом сбое в системе обслуживания клиентов из-за программных обновлений, пишет УНН.
Детали
«Друзья, у нас произошел технический технический сбой в работе системы по обслуживанию клиентов в связи с некоторыми программными обновлениями. Причины уже выяснены. Работа будет восстановлена в ближайшее время», - сообщили в компании в соцсетях.
Уничтожено заказов на почти 3 млн грн: "Новая почта" сообщила о последствиях удара рф2 мая 2024, 09:05 • 20248 просмотров