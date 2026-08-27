Топ-компания по контейнерным перевозкам приостановила рейсы в порт новороссийска - Bloomberg
Киев • УНН
MSC приостановила новые заказы в Новороссийск и из него из-за беспилотников. Компания продолжает работу из других портов РФ.
Ведущая мировая компания в сфере контейнерных перевозок MSC Mediterranean Shipping Co. приостановила прием новых заказов в российский порт Новороссийск и из него с немедленным вступлением решения в силу после того, как одно из ее судов подверглось удару дрона, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Это решение было принято после недавнего удара по MSC ULSAN III, когда судно направлялось в Новороссийск, говорится в сообщении MSC для клиентов, с которым ознакомился Bloomberg. Компания не уточнила, когда произошел инцидент.
MSC заявила, что внимательно следит за ситуацией, и рекомендовала клиентам обращаться в ее российское агентство для получения информации о возможных логистических альтернативах для импорта и экспорта, пока условия не позволят возобновить регулярные еженедельные рейсы из черноморского порта.
Компания, как и другие международные контейнерные линии, ограничила свою деятельность в россии с 2022 года на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину.
MSC продолжает работать из других российских портов, включая Санкт-Петербург на северо-западе страны. Сотрудник санкт-петербургского офиса компании подтвердил Bloomberg, что деятельность в Новороссийске в настоящее время приостановлена.
Дополнение
Как пишет издание, с июля россия и Украина активизировали удары в Черном море, что значительно нарушило экспорт зерна из обеих стран и привело к росту цен на пшеницу до трехлетнего максимума. Удары также резко сократили судоходство в Черном и Азовском морях, что повлияло на экспорт стали и угля из россии, указывает издание.