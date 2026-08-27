Топкомпанія з контейнерних перевезень призупинила рейси до порту новоросійська - Bloomberg
Київ • УНН
MSC призупинила нові замовлення до та з новоросійська через дрони. Компанія продовжує роботу з інших портів рф.
Провідна світова компанія з контейнерних перевезень MSC Mediterranean Shipping Co. призупинив прийом нових замовлень до і з російського порту Новоросійськ з негайним набранням чинності після того, як одне з його суден зазнало удару дрона, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Це рішення ухвалено після нещодавнього удару по MSC ULSAN III, коли воно прямувало до Новоросійська, йдеться в повідомленні MSC для клієнтів, з яким ознайомилося Bloomberg. Компанія не уточнила, коли стався інцидент.
MSC заявила, що уважно стежить за ситуацією, і клієнтам рекомендується звертатися до її російського агентства для отримання інформації про можливі логістичні альтернативи для імпорту та експорту, доки умови не дозволять відновити регулярні щотижневі рейси з чорноморського порту.
Компанія, як і інші міжнародні контейнерні лінії, обмежила свою діяльність у росії з 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну.
MSC продовжує працювати з інших російських портів, включаючи Санкт-Петербург на північному заході країни. Співробітник санкт-петербурзького офісу компанії підтвердив Bloomberg, що діяльність у Новоросійську наразі призупинена.
Доповнення
Як пише видання, з липня росія та Україна активізували удари у Чорному морі, що значно порушило експорт зерна з обох країн та призвело до зростання цін на пшеницю до трирічного максимуму. Удари також різко скоротили судноплавство у Чорному та Азовському морях, що вплинуло на експорт сталі та вугілля з росії, вказує видання.