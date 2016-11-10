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Кропивницкий арендует более половины троллейбусов, курсирующих по городу

Кропивницкий арендует более половины троллейбусов, курсирующих по городу

Киев • УНН

 • 7218 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. На сегодня, в Кропивницком работают 24 троллейбуса, 15 из которых город арендует. Об этом во время третьего заседания четвертой сессии городского совета седьмого созыва сообщил городской голова Андрей Райкович, передает корреспондент УНН.

"Город арендует троллейбусы за немалые средства. Кроме того, этот транспорт морально устарел. В 90-е годы в областном центре работали 72 троллейбуса и обеспечивали пассажироперевозки, а троллейбусный парк наш построен с мощностью для технического обслуживания и полной нормальной работы ста троллейбусов, это его мощность материально-технической базы", - сказал А.Райкович.

По словам А.Райковича, городской совет рассматривал возможность приобретения электробусов, но пока львовский завод не наладил их массовое производство. Сейчас транспорт проходит испытания. Что касается маршрутных такси, они не являются рентабельными. Поэтому для областного центра планируют закупить новые троллейбусы.

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