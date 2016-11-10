Кропивницький орендує більше половині тролейбусів, які курсують містом
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Станом на сьогодні, у Кропивницькому працюють 24 тролейбуси, 15 з яких місто орендує. Про це під час третього засідання четвертої сесії міської ради сьомого скликання поінформував міський голова Андрій Райкович, передає кореспондент УНН.
“Місто орендує тролейбуси за чималі кошти. Крім цього, цей транспорт морально застарілий. У 90-ті роки в обласному центрі працювали 72 тролейбуси і забезпечували пасажироперевезення, а тролейбусний парк наш збудований з потужністю для технічного обслуговування і повної нормальної роботи ста тролейбусів, це його потужність така матеріально-технічної бази”, — сказав А.Райкович.
За словами А.Райковича, міська рада розглядала можливість придбання електробусів, але наразі львівський завод не налагодив їхнього масового виробництва. Наразі транспорт проходить випробування. Що стосується маршрутних таксі, вони не є рентабельними. Тож для обласного центру планують закупити нові тролейбуси.