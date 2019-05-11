Кропивничанин организовал интернет-магазин по продаже наркотиков

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 49839 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 75419 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 91716 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100672 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124231 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111942 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137993 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144694 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130162 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130216 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кропивничанин организовал интернет-магазин по продаже наркотиков

Кропивничанин организовал интернет-магазин по продаже наркотиков

Киев  •  УНН

 • 23809 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 мая. УНН. В Кропивницком 21-летний мужчина организовал интернет-магазин, который функционировал на одном из популярных мессенджеров, и осуществлял сбыт наркотического средства - марихуаны. Об этом УНН сообщили в ГУ НП в области.

Работники Управления противодействия наркопреступности задокументировали преступную деятельность кропивничанина и, совместно со следователями Кропивницкого отдела полиции задержали подозреваемого. При себе мужчина имел наркотическое средство каннабис. В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли еще около 200 граммов каннабиса.

Личность задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Изъятое направили на исследование в НИЭКЦ МВД в Кировоградской области.

По заключению экспертизы по данному факту примут решение о привлечении гражданина к уголовной ответственности по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

За такие действия ему грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области задержана группа лиц в составе 4 человек, которые продавали наркотические средства и психотропные вещества через Telegram.

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