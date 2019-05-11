Кропивничанин организовал интернет-магазин по продаже наркотиков
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 мая. УНН. В Кропивницком 21-летний мужчина организовал интернет-магазин, который функционировал на одном из популярных мессенджеров, и осуществлял сбыт наркотического средства - марихуаны. Об этом УНН сообщили в ГУ НП в области.
Работники Управления противодействия наркопреступности задокументировали преступную деятельность кропивничанина и, совместно со следователями Кропивницкого отдела полиции задержали подозреваемого. При себе мужчина имел наркотическое средство каннабис. В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли еще около 200 граммов каннабиса.
Личность задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрали меру пресечения - содержание под стражей.
Изъятое направили на исследование в НИЭКЦ МВД в Кировоградской области.
По заключению экспертизы по данному факту примут решение о привлечении гражданина к уголовной ответственности по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
За такие действия ему грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, во Львовской области задержана группа лиц в составе 4 человек, которые продавали наркотические средства и психотропные вещества через Telegram.