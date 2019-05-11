Кропивничанин організував інтернет-магазин з продажу наркотиків
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 травня. УНН. У Кропивницькому 21-річний чоловік організував інтернет-магазин, що функціонував на одному з популярних месенджерів, та здійснював збут наркотичного засобу — марихуани. Про це УНН поінформували в ГУ НП в області.
Працівники Управління протидії наркозлочинності задокументували злочинну діяльність кропивничанина та, спільно зі слідчими Кропивницького відділу поліції, затримали підозрюваного. При собі чоловік мав наркотичний засіб канабіс. У ході проведення обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили ще близько 200 грамів канабісу.
Особу затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу — тримання під вартою.
Вилучене направили на дослідження до НДЕКЦ МВС в Кіровоградській області.
За висновком експертизи за цим фактом приймуть рішення щодо притягнення громадянина до кримінальної відповідальності за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
За такі дії йому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Львівській області затримано групу осіб у складі 4 осіб, які продавали наркотичні засоби та психотропні речовини через Telegram.